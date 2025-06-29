Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Kazanın Detayları
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 20. kilometresinde, 34 NJ 648 ile 27 NJ 669 plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay Anı ve Kurtarma Çalışmaları
Otomobillerde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, hızlı bir şekilde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.