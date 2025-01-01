Şanlıurfa'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Feci Trafik Kazası

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazası, ilçedeki Asya Mahallesi'nde acı bir olayla sonuçlandı. M.Ç. yönetimindeki 34 BDT 412 plakalı otomobil, Sabiha Küçükkoç'a (36) çarparak feci bir kaza yaşanmasına neden oldu.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızla müdahale etmesine rağmen, yapılan kontrollerde Küçükkoç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi, gerekli incelemeler için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü Gözaltına Alındı

Olayın ardından sürücü M.Ç., gözaltına alındı. Kazanın neden oluştuğu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.