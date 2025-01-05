Şanlıurfa'da Tüfek Saçmasıyla İki Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde Tüfek Saçmasıyla Yaralananlar Var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Keş Mahallesi'nde tarlada çalıştıkları sırada tüfek saçmasının isabet etmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olay, tarlada çalışan Fatih Ş. (23) ve L.C. (15) adlı gençlerin maruz kaldığı tüfek ateşiyle gerçekleşti.

Yaralıların Durumu İyi

Yaralanan iki kişi, olay sonrası hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma Olayla İlgili Soruşturma Başlattı

Olayın ardından jandarma ekipleri harekete geçti ve tüfek ile ilgili olarak gerekli incelemeleri başlattı. İlk belirlemelere göre, silahın avcılar tarafından ateşlendiği değerlendiriliyor.