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Şanlıurfa'da Üst Geçitten Düşen Kamyon Kazasında 3 Ölü, 22 Yaralı

Şanlıurfa'da bir kamyonun üst geçitten düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 00:57
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 00:57
Şanlıurfa'da Üst Geçitten Düşen Kamyon Kazasında 3 Ölü, 22 Yaralı

Şanlıurfa'da Feci Kaza: Üst Geçitten Düşen Kamyon 3 Can Aldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen korkunç bir kaza, 3 kişinin hayatını kaybetmesine ve 22 kişinin yaralanmasına neden oldu. Birecik-Gaziantep kara yolu'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz tespit edilemeyen bir kamyon, Birecik köprüsü üzerinde 3 araca çarptıktan sonra, sürüklediği bir otomobille üst geçitten düştü.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi; görüntülerde kamyonun otomobile çarpma ve sürükleyerek üst geçitten düşme anları yer alıyor.

Valilikten Yapılan Açıklama

Şanlıurfa Valiliği, kazanın ardından yaptığı açıklamada, 4 aracın karıştığı bu elim kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 22 kişinin yaralandığını bildirdi. Valilik, "Büyük üzüntü duyduğumuz kazaya trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz tarafından en hızlı şekilde müdahale edilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kamyon, çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü. Kaza...

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kamyon, çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kamyon, çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü. Kaza...

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kamyon, çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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