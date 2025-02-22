Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 10:44
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da önemli uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ardından yapılan detaylı incelemeler sonucunda, gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Vali Hasan Şıldak’tan Açıklama

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir otomobilde arama gerçekleştirdiğini duyurdu.

28 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 28 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Şıldak, gözaltına alınan 3 zanlıdan birinin tutuklandığını, diğer ikisinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Uyuşturucunun Ele Geçirilişi

Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, ele geçirilen uyuşturucunun otomobilin bagajında bulunan bir valiz ve yedek tekerin içine gizlenmiş olduğu görülüyor. Bu durum, operasyonun ne denli dikkatlice planlandığını ortaya koyuyor.

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