Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu Realize Edildi

Şanlıurfa, Türkiye - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 30 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 25'i tutuklandı. Operasyon, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Operasyon Detayları ve Ele Geçirilen Malzemeler

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin merkezinin yanı sıra Akçakale, Birecik, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde araziye intikal ederek uyuşturucu ticaretine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 341 gram sentetik uyuşturucu, 36 gram esrar, 121 adet hap, 2 tabanca, bir kurusıkı tabanca, bir hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Vali Şıldak, gözaltına alınan 30 zanlıdan 25'inin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla tutuklandığını belirterek, suçla mücadele kapsamında kararlılıklarını sürdüreceklerini vurguladı.