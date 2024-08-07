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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 41 Gözaltı ve 13 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli gözaltına alındı, 13 kg uyuşturucu ile diğer malzemeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:44
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 41 Gözaltı ve 13 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonları Devam Ediyor

Şanlıurfa ilinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları, yerel emniyet güçlerinin kararlılığıyla sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalara eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda toplamda 13 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, 192 gram kimyasal madde, 1 hassas terazi ve 4 adet ruhsatsız silah da ele geçirildi.

Adli İşlemler Başlatıldı

Yapılan baskınlar sonucunda 41 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.

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