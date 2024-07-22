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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı, büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:12
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonları

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen dört ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, operasyonlar polis ve jandarma ekipleri tarafından titizlikle yürütüldü.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda, 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi. Bu bulgular, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak kaydedildi.

Şüphelilerin Sorgusu Devam Ediyor

Yakalanan şüphelilerin sorgu süreci halen devam etmektedir. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadeledeki çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.

Şanlıurfa'da düzenlenen 4 uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce 5 kilo...

Şanlıurfa'da düzenlenen 4 uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen 4 uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce 5 kilo...

Şanlıurfa'da düzenlenen 4 uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi.

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