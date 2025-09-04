Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 42 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 42 Gözaltı
Operasyon ve Ele Geçirilenler
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Siverek, Akçakale, Birecik, Bozova ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyona ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri de katıldı.
Aramalarda 370 kök Hint keneviri, 865 gram esrar, 100 uyuşturucu hap, 108 gram kenevir tohumu, 11 gram uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, tüfek ve şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 42 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
