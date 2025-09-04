DOLAR
41,17 -0,01%
EURO
48,07 -0,01%
ALTIN
4.687,23 0,58%
BITCOIN
4.570.726,22 1,03%

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 42 Gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:07
Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 42 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 42 Gözaltı

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Siverek, Akçakale, Birecik, Bozova ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri de katıldı.

Aramalarda 370 kök Hint keneviri, 865 gram esrar, 100 uyuşturucu hap, 108 gram kenevir tohumu, 11 gram uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, tüfek ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 42 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı....

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 370 kök Hint keneviri, 865 gram esrar, 100 uyuşturucu hap, 108 gram kenevir tohumu, 11 gram uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, tüfek ve şarjör ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı....

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat
2
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Adana Aladağ'da Domuz Avında 17 Yaşındaki Barış Şahin Kazara Öldü, Arkadaşı H.M. Gözaltında
4
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği
5
Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif
6
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı
7
Ordu Yetkilisi: Gazze'nin İşgali Hamas'ı Teslim Ettireceğinin Garantisi Değil

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı