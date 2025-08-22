DOLAR
Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 15 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı; esrar, kenevir, uyuşturucu hap, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 10:10
İl Jandarma ekiplerinin eş zamanlı baskını detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ceylanpınar, Halfeti, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce ele geçirilenler arasında 137 gram esrar, 139 kök Hint keneviri, 45 uyuşturucu hap, kenevir tohumu ve 10 uyuşturucu kullanma aparatı bulunuyor.

Ayrıca operasyonda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 4 şarjör ve 80 mermi de ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

