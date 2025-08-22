Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 15 Gözaltı

İl Jandarma ekiplerinin eş zamanlı baskını detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ceylanpınar, Halfeti, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce ele geçirilenler arasında 137 gram esrar, 139 kök Hint keneviri, 45 uyuşturucu hap, kenevir tohumu ve 10 uyuşturucu kullanma aparatı bulunuyor.

Ayrıca operasyonda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 4 şarjör ve 80 mermi de ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

