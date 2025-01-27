Şanlıurfa'da Yağma Olayına Karışan 4 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa Haliliye'de Yağma Olayı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir kişiyi yağmaladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Valilik Açıklaması

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Haliliye ilçesinde gerçekleşen yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olayına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelisi olduğu belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 26 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.