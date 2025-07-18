Şanlıurfa'da Yalnız Yaşayan 28 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, 28 yaşında bir genç evinde ölü bulundu. Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki 286. Sokak'ta yaşandı.

Mahalle sakinleri, bir evden gelen kötü koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler çilingir yardımıyla kapıyı açtığında, evde yaşayan Ahmet Okur'un (28) yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili incelemelerin ardından ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yalnız yaşayan 28 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yalnız yaşayan 28 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.