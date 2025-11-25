Şanlıurfa’da Yetkisiz Çakar Kullanan Sürücüye 138 Bin 172 TL Ceza

Dün saat 22.20 — Karaköprü, Örçünlü Mahallesi, Alın Gişeleri

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri denetimler sırasında yetkisiz çakar lamba kullanan bir kamyonet sürücüsünü durdurdu.

Edinilen bilgiye göre, denetimler sırasında dün saat 22.20 sıralarında Karaköprü ilçesi Örçünlü Mahallesi, Alın Gişeleri mevkisinde çakar lamba takılı bir kamyonet tespit edildi. Araçta yapılan incelemede sürücünün çakar lamba bulundurmaya veya kullanmaya yetkili olmadığı belirlendi.

Yapılan tespitler doğrultusunda, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 26/2. maddesi gereğince sürücüye 138 bin 172 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Usulsüz çakar kullanımı nedeniyle sadece para cezası ile kalınmadı; araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek Suruç Gündüz yediemin otoparkına çekildi ve sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

