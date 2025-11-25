Şanlıurfa’da Yetkisiz Çakar Kullanan Sürücüye 138 Bin 172 TL Ceza

Şanlıurfa’da yetkisiz çakar lamba kullanan kamyonet sürücüsüne 2918 sayılı kanun gereğince 138 bin 172 TL para cezası ve 30 günlük ek yaptırımlar uygulandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 18:22
Şanlıurfa’da Yetkisiz Çakar Kullanan Sürücüye 138 Bin 172 TL Ceza

Şanlıurfa’da Yetkisiz Çakar Kullanan Sürücüye 138 Bin 172 TL Ceza

Dün saat 22.20 — Karaköprü, Örçünlü Mahallesi, Alın Gişeleri

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri denetimler sırasında yetkisiz çakar lamba kullanan bir kamyonet sürücüsünü durdurdu.

Edinilen bilgiye göre, denetimler sırasında dün saat 22.20 sıralarında Karaköprü ilçesi Örçünlü Mahallesi, Alın Gişeleri mevkisinde çakar lamba takılı bir kamyonet tespit edildi. Araçta yapılan incelemede sürücünün çakar lamba bulundurmaya veya kullanmaya yetkili olmadığı belirlendi.

Yapılan tespitler doğrultusunda, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 26/2. maddesi gereğince sürücüye 138 bin 172 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Usulsüz çakar kullanımı nedeniyle sadece para cezası ile kalınmadı; araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek Suruç Gündüz yediemin otoparkına çekildi ve sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

ŞANLIURFA'DA ARACINA ÇAKAR TAKAN SÜRÜCÜYE 138 BİN TL CEZA

ŞANLIURFA'DA ARACINA ÇAKAR TAKAN SÜRÜCÜYE 138 BİN TL CEZA

ŞANLIURFA'DA ARACINA ÇAKAR TAKAN SÜRÜCÜYE 138 BİN TL CEZA

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korgeneral Kadıoğlu Tiflis'te Geladze ile Görüştü: C-130 Kazasına Teşekkür
2
Mardin'de Sopalı Kavga: Artuklu'da 6 Kişi Yaralandı
3
Ordu Ünye'de Deniz Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu — Aliye Yılmaz (40)
4
İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik Yatırım Krizi: Başkan Kaya'dan CHP'ye Tepki
5
Erzincan'da Baba ve Oğlu Tabancayla Ölü Bulundu
6
Siirt'te otomobilin çarptığı 4,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
7
Bağcılar'da Plevne Parkı Süresiz Mühürlendi: 5 Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat