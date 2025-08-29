Şanlıurfa'da Yorgun Mermi: 9 Yaşındaki Mehmet Yeşilay Hayatını Kaybetti
Olayın Detayları
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.
Hayati Harrani Mahallesi'ndeki evlerinin damında yorgun mermi isabet etmesi sonucu 11 Mayıs'ta ağır yaralanan ve kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 9 yaşındaki Mehmet Yeşilay, yaşam mücadelesini kaybetti.
Adli Süreç ve Soruşturma
Mehmet Yeşilay'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.