Şanlıurfa'da Yorgun Mermi: 9 Yaşındaki Mehmet Yeşilay Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa Eyyübiye'de 11 Mayıs'ta başına yorgun mermi isabet eden 9 yaşındaki Mehmet Yeşilay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:01
Şanlıurfa'da Yorgun Mermi: 9 Yaşındaki Mehmet Yeşilay Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Yorgun Mermi: 9 Yaşındaki Mehmet Yeşilay Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Hayati Harrani Mahallesi'ndeki evlerinin damında yorgun mermi isabet etmesi sonucu 11 Mayıs'ta ağır yaralanan ve kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 9 yaşındaki Mehmet Yeşilay, yaşam mücadelesini kaybetti.

Adli Süreç ve Soruşturma

Mehmet Yeşilay'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

