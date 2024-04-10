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Şanlıurfa'daki tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale devam ediyor!

Şanlıurfa'daki tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi hala devam ediyor. Kentin birçok noktasından görülebilen yangında, alınan bilgilere göre herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 10.04.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 13:56
Şanlıurfa'daki tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale devam ediyor!

Bugün önceki saatlerde Şanlıurfa’daki tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi hala devam ediyor. 

Şanlıurfa’da 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Nedeni belirlenemeyen yangın hızla sıçrarken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. 

Şanlıurfa yangın

Çok sayıda itfaiye ekibinin gittiği olay yerinde 17 itfaiye aracı ve su tankerleriye yangını söndürme çalışmalarına başladı. Fabrikanın duvarı ise iş makinelerinin yardımıyla yıkıldı. Müdahalenin hızlandırıldığı fabrikada can kaybı olmadığı açıklandı. Bayram nedeniyle işçilere izin verildiğini ve bu yüzden de yaralanma ya da can kaybının oluşmadığı aktarılırken, yangın nedeniyle meydana gelen dumanın kentin birçok noktasından görülebilmesi dikkat çekti. 

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