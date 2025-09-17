Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nden 'Hayalle Başlar' Kısa Film: Polislik Hayali Bir Çocuğun Hikayesi

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, polis olma hayali kuran bir çocuğun öyküsünü anlatan kısa filmi ABD merkezli X şirketinin platformunda paylaştı; film çocukların mesleğe ilgisini artırmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 13:10
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, polis olma hayali kuran küçük bir çocuğun hikayesini anlatan kısa filmi hazırladı. Film, polislik mesleğinin önemine dikkat çekerken çocukların mesleğe ilgisini artırmayı hedefliyor.

Kısa Filmin Konusu ve Paylaşımı

Kısa film, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaşıldı. Senaryo gereği filmde polislik hayali kuran bir çocuk ile polis memurları rol aldı; anlatım çocuk gözüyle polislerin fedakarlığını ve toplumla kurdukları bağı vurguluyor.

Filmde, Türk bayrağı taktığı bisikletiyle köyden yola çıkan çocuğun, yunus polislerinin yanına gelerek özlem duyduğu polislik hayaline kavuşması ve yaşadığı mutluluk sahneleri dikkat çekiyor.

Paylaşılan Mesaj

"Hayalle başlar, umutla büyür, güvenle yaşarız" başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bir çocuğun yüreğinde filizlenen hayal, yunus polisi olmak. O hayalin ardında güvenle örülmüş bir gelecek, umutla büyüyen bir cesaret ve milletine adanmış bir sevda vardır. Polislik bizim için yalnızca bir meslek değil vatan sevgisinin, millet bağlılığının ve fedakarlığın en anlamlı adıdır. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü olarak, çocuklarımızın hayallerini korumak, ailelerimizin huzurunu yaşatmak ve milletimizin güvenini daim kılmak için gece gündüz görevimizin başındayız. Çünkü biliyoruz ki bir çocuğun gözlerindeki umut, geleceğin en güçlü ışığıdır."

Kısa film, polisliğin toplumsal işlevini ve geleceğin meslek seçimlerinde rol oynayan duygusal bağları öne çıkararak hem çocuklara hem ailelere mesaj veriyor.

