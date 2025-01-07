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Şanlıurfa Emniyet Müdürü Aksoy, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:53
Şanlıurfa Emniyet Müdürü Aksoy, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Şanlıurfa Emniyet Müdürü Aksoy, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinliğe imza attı. Oylama, yıl boyunca Anadolu Ajansı tarafından çekilen en çarpıcı fotoğrafların seçilmesine yönelik bir yarışma olarak dikkat çekiyor.

Aksoy, katılımıyla yıla damgasını vuran fotoğrafların değerlendirilmesine katkıda bulundu. Oylama sürecinin, gazetecilerin ve foto muhabirlerinin yeteneklerini sergilemesi açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

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