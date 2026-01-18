Şanlıurfa Eyyübiye'de Fırında Kedi ve Fare Görüntüsü: Zabıta Baskını ve Hijyen Cezası

Akabe Mahallesi'ndeki bir fırında tezgah üzerinde kedi ile fare görülmesi üzerine Eyyübiye zabıta ekipleri baskın yaptı, işletmeye hijyen ve gıda güvenliği cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:50
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:55
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesinde bir ekmek fırınında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tezgah üzerinde kedi ile fare görüldüğünü ortaya koydu. Paylaşılan görüntüler üzerine Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti.

Baskın ve inceleme

Görüntülerden belirlenen adrese, günün ilk saatlerinde zabıta ekipleri tarafından baskın yapıldı. İncelemelerde işletmede gıda güvenliği ve hijyen mevzuatına aykırı unsurlar tespit edildi. İşyeri hakkında yasal cezai işlem uygulanarak, eksikliklerin derhal tamamlanması için ihtar verildi.

Belediye açıklaması ve çağrı

Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçenin şehrin gıda ihtiyaçlarını karşılayan üretim ve pazarlama işletmelerine ev sahipliği yaptığı; her mahallede en az 3-4 ekmek fırınının bulunduğu hatırlatıldı. Zabıta ekiplerinin gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri düzenli olarak denetlediği, tespit edilen olumsuzluklara müdahale edilerek en ağır yaptırımların uygulandığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, halk sağlığını ve hijyen şartlarını ihlal eden durumlarla karşılaşılması halinde derhal telefonla Turkuaz Masa Birimine bildirilmesi gerektiği belirtildi.

