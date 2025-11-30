Şanlıurfa Eyyübiye'de Haraç İddiası: Kavga Savaşa Döndü — 7 Yaralı, 8 Gözaltı

Şanlıurfa Eyyübiye'de Haraç İddiası: Kavga Savaşa Döndü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, haraç istediği öne sürülen bir grup ile otel ve iş yeri sahipleri arasında çıkan kavga, çevreyi savaş alanına çevirdi.

Olayın Ayrıntıları

Olay, Eyyübiye ilçesi Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. ve yakınları, Halef Uludağ’ın İstanbul’da üniversite okuyan yeğeni İ.U.’ya verdiği parayı alamadıkları gerekçesiyle amca Uludağ’ın iş yeri ve oteline baskın düzenledi.

M.A. ve yakınları, iş yerinde bulunan Uludağ'dan yeğenine ait borcu tahsil etmesini istedi. Borçtan haberi olmadığını söyleyen Uludağ ile M.A.’nın yakınları arasındaki tartışma kısa sürede demir çubuk ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavga, iş yeri, cadde ve otel önünde devam etti; taraflar ellerine geçirdikleri malzemelerle birbirlerine saldırdı. Olay anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik ve Soruşturma

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada 7 kişi yaralandı, bölge esnafı, vatandaşlar ve polis ekipleri müdahale ederek olayları güçlükle yatıştırdı. Polis, iş yeri ve otel önünde güvenlik önlemi alırken 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Mağdurun İfadesi

Halef Uludağ mağdur olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Benim bir yeğenim İstanbul’da okul okuyor. Onu bahane ederek benden para talep ediyorlar. Tehdit edip, haraç istiyorlar. Tanımadığımız kişiler gelip çocuklarımızı vurdular. Çocuklarımı yere serip sopalarla saldırdılar. İş yerlerimizin camlarını kırdılar. Halen camlarımız kırıktır. Malzemelerimizi kırıp, dağıttılar. Bunlar bizden haraç istiyorlar. Bizden bir alıp verecekleri yok. Diyorlar yeğenine para vermişiz. Ben yıllardır yeğenimi görmemişim. Yeğenimin evi İstanbul’da, orada okul okuyor. Yani benim ne suçum var. Her saat başı tehdit telefonları alıyoruz. Biz devlete sığınmışız. Devletimizden yardım istiyoruz".

