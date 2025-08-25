DOLAR
Şanlıurfa Haliliye'de Apartman Yangını Söndürüldü

Şanlıurfa Haliliye'de Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; 2 kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 19:41
Olay yerinde müdahale ve zarar

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinleri ve çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sonucu binada hasar oluştu.

Yangın sırasında 2 apartman sakini dumandan etkilenirken, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

