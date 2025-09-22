Şanlıurfa Karaköprü'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 kilogram Sentetik Ele Geçirildi, 6 Tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı'nın Karaköprü'deki operasyonunda 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 20:01
Şanlıurfa Karaköprü'de Uyuşturucu Operasyonu

Operasyon ve Sonrası

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Karaköprü kırsalında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste gerçekleştirilen aramada 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Adreste yapılan aramada, 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

