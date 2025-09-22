Şanlıurfa Karaköprü'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 kilogram Sentetik Ele Geçirildi, 6 Tutuklama

Şanlıurfa Karaköprü'de Uyuşturucu Operasyonu
Operasyon ve Sonrası
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Karaköprü kırsalında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste gerçekleştirilen aramada 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
