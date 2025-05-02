Şanlıurfa Merkezli 6 İlde 'Change' Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa Merkezli 'Change' Operasyonu

Şanlıurfa merkezli olarak gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonla, 6 ilde araç dolandırıcılığına yönelik önemli bir adım atıldı. 'Change' operasyonu kapsamında, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisi doğrultusunda bir çalışma başlattı.

Belirlenen 20 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda, Şanlıurfa'nın yanı sıra Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman şehirlerinde toplam 15 şüpheli yakalandı.

Ele Geçirilen Araçlar

Operasyon sırasında, toplamda 22 araç ele geçirildi. Bu araçlardan 16'sının motor ve şasi numaralarının 'change' yöntemiyle değiştirilmiş olduğu tespit edildi. Diğer 6 araçla ilgili incelemeler ise devam etmekte.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.