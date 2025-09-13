Şanlıurfa Merkezli DEAŞ Operasyonunda 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda, örgüte finans sağlayan şüphelilere yönelik baskınlarda 14 kişi gözaltına alındı; çok sayıda para ve örgütsel malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 10:34
Şanlıurfa Merkezli DEAŞ Operasyonunda 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa Merkezli DEAŞ Operasyonunda 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyon ve soruşturma

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, terör örgütü adına temin edilen parayı örgütsel faaliyetlerde kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Şanlıurfa, Sivas, Konya, Kayseri, Niğde ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda İ.B. (34), A.Y. (26), İ.C. (41), F.K. (50), M.E.A. (42), A.N. (50), A.E. (34), A.A. (44), Y.E.M. (33), A.A. (34), Y.S. (36), A.H. (30), R.B. (62) ve A.E.A. (28) olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda delile ulaşıldı. Ele geçirilenler arasında 16 bin 687 dolar, 470 avro, 22 bin 925 lira, ayrıca 5 tam altın, 1 yarım altın, 1 altın bileklik, 3 altın yüzük, 2 altın küpe, 1 altın zincir, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel malzeme bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler ve ele geçirilen materyallerle ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına...

Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına...

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Çınar'da Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Denizli'de Madende Göçük: Hüseyin Turan ve Ömer Duran İçin Kurtarma Çabası Sürüyor
3
Samsun Bafra'da Kızılırmak'a Düşen Otomobilde Anne ve Çocuğu Öldü
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
5
Antalya Arkeoloji Müzesi Yeni Binasıyla İki Kat Büyüyecek
6
Prabowo Subianto'dan Katar ziyareti: İsrail saldırısı sonrası dayanışma çağrısı
7
Mersin'de Ocak-Ağustos: 1 milyon 928 bin 80 Araç Denetlendi

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği