Şanlıurfa Merkezli DEAŞ Operasyonunda 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyon ve soruşturma

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, terör örgütü adına temin edilen parayı örgütsel faaliyetlerde kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Şanlıurfa, Sivas, Konya, Kayseri, Niğde ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda İ.B. (34), A.Y. (26), İ.C. (41), F.K. (50), M.E.A. (42), A.N. (50), A.E. (34), A.A. (44), Y.E.M. (33), A.A. (34), Y.S. (36), A.H. (30), R.B. (62) ve A.E.A. (28) olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda delile ulaşıldı. Ele geçirilenler arasında 16 bin 687 dolar, 470 avro, 22 bin 925 lira, ayrıca 5 tam altın, 1 yarım altın, 1 altın bileklik, 3 altın yüzük, 2 altın küpe, 1 altın zincir, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel malzeme bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler ve ele geçirilen materyallerle ilgili soruşturma sürüyor.

