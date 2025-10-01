Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden sahte ilanla dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon ve yakalama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Malatya ve Isparta'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Belirlenen adreslerde yapılan çalışmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçen deliller ve adli süreç

Adreslerdeki aramalarda 9 cep telefonu ve 6 SIM kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; bunlardan 5 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.