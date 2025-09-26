Şanlıurfa Siverek'te Küresel Sumud Filosu'na Mavi Kurdele Desteği

Siverek'te TÜGVA, İsrail'in Gazze ablukasını kırma amaçlı Küresel Sumud Filosu'na destek için esnafa mavi kurdele dağıttı; vatandaşlar bileklerine kurdele bağladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:59
TÜGVA, esnaf ve vatandaşlara mavi kurdele dağıttı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için mavi kurdele dağıtımı yapıldı. Dağıtımı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siverek Temsilciliği gerçekleştirdi.

Vakıf yöneticileri, esnaf ve vatandaşlara filo hakkında bilgi vererek bileklerine mavi kurdele taktı; amaç, Sumud Filosuna destek göstermektir.

Vakıf yetkililerinden açıklamalar

Rıdvan Batur (Vakıfın Çalışan Gençlik Koordinatörü) AA muhabirine, "Bileklerimize mavi kurdele bağlayıp esnaflarımızın da destekçi olması için bileklerine kurdele bağladık. Bu sayede en azından Gazze için desteğe giden Sumud Filosu'na biz de karınca kararınca desteğimizi belirtmiş olduk. Vatandaşların hassasiyeti bizi çok duygulandırdı. Birçok noktada çok güzel dileklerle karşılaştık. Gazze için bir sürü dua aldık." dedi.

Vakıf yöneticisi Yaşar Ködür, filodaki gönüllülerin destek amacıyla yapılan mavi kurdele çağrısı üzerine alana çıktıklarını ifade etti.

Sefer Kutlu (kuyumcu esnafı) ise, "Bütün dünya Gazze'de soykırım olduğunu kabul ediyor. Allah Gazze'deki kardeşlerimizi zafere ulaştıracaktır. Küresel Sumud Filosu dünya genelinde gönüllülerden meydana gelen bir oluşumdur. Gönülden destekliyoruz, gönlümüz onlardan yana, dualarımız onlarla beraber. İnşallah zafere ulaşacaklar." diye konuştu.

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?