DOLAR
40,94 0%
EURO
47,63 0,25%
ALTIN
4.402 0,07%
BITCOIN
4.622.317,2 1,28%

Şanlıurfa Siverek'te Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, Şüpheli Yakalandı

Siverek'te jandarma aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı; şüpheli B.A.M. olayda kullandığı silahla Hilvan'da yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 17:45
Şanlıurfa Siverek'te Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa Siverek'te Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, adliye çıkışı jandarma aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle haklarında zorla mahkemeye getirilme kararı bulunan Y.S. (44) ve N.S. (39), jandarma ekiplerince Siverek Adliyesine getirildi. İşlemlerinin ardından jandarma aracına bindirilen iki kişi, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan N.S. ise hayati tehlike nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Siverek Kaymakamı Salih Sak, olay yerinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Valilikten Açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Siverek ilçemizde mahkemenin zorla getirme kararına istinaden Siverek Adliyesinde hazır bulundurulan 2 kişinin adli işlemlerinin tamamlanmasından sonra İlçe Jandarma Komutanlığına intikal etmek üzere adliye bahçesinden devriye aracına bindirilip hareket edildiği esnada araca ateş edilmesi olayının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik kolluk birimlerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli B.A.M. olayda kullandığı silahla birlikte çok kısa süre içinde Hilvan ilçemizde jandarma ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır."

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis, olay yerinde çalışma...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis, olay yerinde çalışma yaptı. Siverek Kaymakamı Salih Sak (ortada), olay yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis, olay yerinde çalışma...

İLGİLİ HABERLER

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İl Yaşlılık Çalıştayı Tamamlandı: 78 İlde 2. Yaşlılık Şurası İçin Adım
2
İngiltere ve 21 Ortak, İsrail'in E1 Projesi Onayını Kınadı
3
Lübnan'da Filistin Kamplarında Silah Tesliminde İlk Aşama Başladı
4
Arap Birliği, Lübnan'da "Silahların Devlet Tekeli" Kararını Destekliyor
5
İngiltere, 'E1 Projesi' Onayı Sonrası İsrail'in Londra Büyükelçisini Çağırdı
6
Sinop'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
7
Samsun Çarşamba'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım