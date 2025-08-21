Şanlıurfa Siverek'te Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, adliye çıkışı jandarma aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle haklarında zorla mahkemeye getirilme kararı bulunan Y.S. (44) ve N.S. (39), jandarma ekiplerince Siverek Adliyesine getirildi. İşlemlerinin ardından jandarma aracına bindirilen iki kişi, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan N.S. ise hayati tehlike nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Siverek Kaymakamı Salih Sak, olay yerinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Valilikten Açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Siverek ilçemizde mahkemenin zorla getirme kararına istinaden Siverek Adliyesinde hazır bulundurulan 2 kişinin adli işlemlerinin tamamlanmasından sonra İlçe Jandarma Komutanlığına intikal etmek üzere adliye bahçesinden devriye aracına bindirilip hareket edildiği esnada araca ateş edilmesi olayının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik kolluk birimlerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli B.A.M. olayda kullandığı silahla birlikte çok kısa süre içinde Hilvan ilçemizde jandarma ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır."

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis, olay yerinde çalışma yaptı. Siverek Kaymakamı Salih Sak (ortada), olay yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.