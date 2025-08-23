Şanlıurfa Viranşehir'de motosiklet otomobile çarptı — sürücü öldü

Kaza Detayları

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen kazada, arızalandığı için yol kenarında bekleyen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sami Yusuf Üfles (19) yönetimindeki 63 AKB 086 plakalı motosiklet, Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunun Elgün Mahallesi civarında, arızalanan ve yol kenarında bekleyen Abdullah Elverir (22) kontrolündeki 07 CBB 249 plakalı otomobile çarptı.

Müdahale ve Sonuç

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Virahşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Üfles, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.