Santa Maria Kilise saldırısında yeni gelişme: Saldırıda kullanılan silah ormanlık alanda bulundu

Santa Maria Kilisesi'nde ayin esnasında gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda kullanılan silahların bir tanesi ormanlık bir bölgede ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kilisedeki saldırıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Santa Maria Kilise saldırısında yeni gelişme: Saldırıda kullanılan silah ormanlık alanda bulundu
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Sarıyer'de 2 kilometrelik bir bölgede 300 polis, saldırıda kullanılan silahları aradı. Tacikistanlı A.K. ve Rus D.T'nin olayda kullandığı silahlar, Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin metal dedektörleriyle yaptığı aramada, parçalanmış halde bulundu. Saldırıyla ilgili 28 kişi gözaltına alındı ve emniyette sorgulanıyor.

kilise saldırısı

Saldırıyı yapanlarla bağlantısı olduğu düşünülen şüphelileri yakalamak için 30 ayrı adrese operasyon yapıldı. Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının ardından başlayan çalışma sonucunda 51 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 23'ünün olayla ilgisi olmadığı anlaşıldı ve idari işlemler sonrasında sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

kilise saldırısı

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