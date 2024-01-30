Santa Maria Kilise saldırısında yeni gelişme: Saldırıda kullanılan silah ormanlık alanda bulundu

Sarıyer'de 2 kilometrelik bir bölgede 300 polis, saldırıda kullanılan silahları aradı. Tacikistanlı A.K. ve Rus D.T'nin olayda kullandığı silahlar, Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin metal dedektörleriyle yaptığı aramada, parçalanmış halde bulundu. Saldırıyla ilgili 28 kişi gözaltına alındı ve emniyette sorgulanıyor.





Saldırıyı yapanlarla bağlantısı olduğu düşünülen şüphelileri yakalamak için 30 ayrı adrese operasyon yapıldı. Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının ardından başlayan çalışma sonucunda 51 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 23'ünün olayla ilgisi olmadığı anlaşıldı ve idari işlemler sonrasında sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.



