Santorini'deki Volkanik Aktivite Artıyor: Uzman Uyarıyor

Santorini'de Yeni Volkanik Aktivite

İyonya Denizi'nin gözde adalarından biri olan Santorini’de, volkanik faaliyetlerde önemli bir artış yaşanıyor. Atina Üniversitesinden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, son günlerde gözlemlenen sismik hareketliliğin, Yeni Kameni volkanının ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale gelmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Sismik Faaliyetlerin İki Olası Senaryosu

Yunan basınına yaptığı açıklamada Papadimitriu, bu volkanik etkinliğin, bölgedeki yer deformasyonuyla yakından ilişkili olduğunu belirtti. Santorini ve çevresindeki Yamurgi Adası’nda gözlemlenen sismik hareketlilik için iki olası senaryoya dikkat çekti:

İlk senaryo: Sismik hareketliliğin zamanla zayıflayarak sona ermesi.

Sismik hareketliliğin zamanla zayıflayarak sona ermesi. İkinci senaryo: 6 ila 6,3 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi.

Papadimitriu, bu tür bir depremin çevre adalar üzerinde ciddi bir etkisinin olmayacağını, zira depremin merkezinin oldukça uzak olduğunu vurguladı.

Gelecek İçin Endişeler

Profesör, “Yeni Kameni volkanı ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldi ve gelecekte bizi meşgul edecek,” sözleriyle, bölgedeki volkanik hareketliliğin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.