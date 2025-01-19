Sapanca'da Kardeşini Vurarak Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldüren 62 yaşındaki şahıs gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:00
Sapanca'da Kardeşini Vurarak Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Sakarya'da Kardeş Cinayeti: Zanlı Gözaltında

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bir kişi kardeşini silahla vurarak yaşamına son verdi. Olay, Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. İ.D. (62) ile kardeşi İsa D. (53) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın Şiddeti Artınca...

Yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu İ.D., elindeki tabancayla kardeşi İsa D.'ye ateş etti. Olay anında çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, vahim olay sonucu İsa D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Öte yandan, emekli polis olduğu açıklanan ağabey İ.D. ise olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü. İhbar...

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü. İhbar...

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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