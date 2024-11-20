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Sapanca Gölü Hayalet Ağlardan Temizleniyor

Sapanca Gölü, 'hayalet ağ'lardan temizlenerek sucul yaşam korunuyor. Çalışmalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 17:38
Sapanca Gölü Hayalet Ağlardan Temizleniyor

Sapanca Gölü'nde Hayalet Ağ Temizleme Operasyonu

Sapanca Gölü'nden, hayalet ağ olarak bilinen atık balık ağları temizleniyor. Bu çalışma, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sucul biyolojik çeşitliliğin ve yaşam alanlarının korunması, iyileştirilmesi ve verimliliğinin artırılması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Temizlik Çalışmalarının Detayları

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Sapanca Gölü'nde suya bırakılan hayalet ağlar ve kasnakların bulunduğu alanları tespit etti. Göl üzerinde avcılık yapılması muhtemel olan belirli dalış noktalarında, 8 bin metrekare alan taranarak 200 metre uzatma ağı, 300 metre paraketa ve 12 hayalet av aracı dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

Denizaltı Temizliğini Yürütüyorlar

Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü'nden dalgıç Özcan Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki haftadır süren çalışmaların detaylarını aktardı. Karabulut, “Gölde geniş kapsamlı tarama yaptık. Göle atılan ağlar hâlâ çalışıyor ve ekosisteme zarar vermeye devam ediyor. Bu ağları çıkardığımızda, öncelikle üzerlerinde yaşayan balıkları veya hayvanları alıp doğal ortamlarıyla buluşturuyoruz. Canlı yakalayıp saldığımızda bu bizim için büyük bir motivasyon oluyor. Ancak bazılarını kurtaramıyoruz. Sapanca Gölü'nün dibi inanılmaz güzel, bunun hep aynı kalmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sapanca Gölü'nden, "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı. Gölde avcılık...

Sapanca Gölü'nden, "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı. Gölde avcılık yapılması muhtemel olan belirli dalış noktalarında 8 bin metrekare alanın taraması yapılarak 200 metre uzatma ağı, 300 metre paraketa ,12 hayalet av araçları dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

Sapanca Gölü'nden, "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı. Gölde avcılık...

Sapanca Gölü'nden, "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı. Gölde avcılık yapılması muhtemel olan belirli dalış noktalarında 8 bin metrekare alanın taraması yapılarak 200 metre uzatma ağı, 300 metre paraketa ,12 hayalet av araçları dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

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