Şaphane Doğalgaza Kavuştu — İlk Bağlantı İsmail Dereköy'ün Evine Yapıldı

Şaphane Doğalgaza Kavuştu

İlk teslimat İsmail Dereköy'ün evinde gerçekleştirildi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, sayaç montajı ve tesisat işlemleri tamamlanan konutlara doğalgaz verilmeye başlandığı bildirildi. Torosgaz ekiplerinin çalışmaları sonucu ilçede yeni bir dönem başladı.

Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada doğalgazın Şaphane için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Mutlu, İlçe Kaymakamı Davut Boztaş'ın katılımıyla Şaphane'deki ilk doğalgaz arzının İsmail Dereköy'e ait konutta gerçekleştirildiğini bildirdi.

Mutlu açıklamasında, "Sayacı takılan ve tesisatını tamamlayan evlerin doğalgaz açılışları tüm hızıyla devam edecektir. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında katkı sağlayan yetkililere ve belediye personelimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Doğalgazın ilçede yaşam konforunu artırması ve çevreye olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

