DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.966,34 -1,16%
BITCOIN
3.835.880,93 -1,31%

Şaphane Doğalgaza Kavuştu — İlk Bağlantı İsmail Dereköy'ün Evine Yapıldı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde sayaç montajı ve tesisatları tamamlanan konutlara doğalgaz verilmeye başlandı; ilk açılış İsmail Dereköy'ün evinde yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:20
Şaphane Doğalgaza Kavuştu — İlk Bağlantı İsmail Dereköy'ün Evine Yapıldı

Şaphane Doğalgaza Kavuştu

İlk teslimat İsmail Dereköy'ün evinde gerçekleştirildi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, sayaç montajı ve tesisat işlemleri tamamlanan konutlara doğalgaz verilmeye başlandığı bildirildi. Torosgaz ekiplerinin çalışmaları sonucu ilçede yeni bir dönem başladı.

Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada doğalgazın Şaphane için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Mutlu, İlçe Kaymakamı Davut Boztaş'ın katılımıyla Şaphane'deki ilk doğalgaz arzının İsmail Dereköy'e ait konutta gerçekleştirildiğini bildirdi.

Mutlu açıklamasında, "Sayacı takılan ve tesisatını tamamlayan evlerin doğalgaz açılışları tüm hızıyla devam edecektir. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında katkı sağlayan yetkililere ve belediye personelimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Doğalgazın ilçede yaşam konforunu artırması ve çevreye olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

ŞAPHANE DOĞALGAZA KAVUŞTU

ŞAPHANE DOĞALGAZA KAVUŞTU

ŞAPHANE DOĞALGAZA KAVUŞTU

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama
2
Oruçreis Kentsel Dönüşümünde Peyzaj ve Otomatik Sulama Hızlandı
3
Kartepe'de Kar Yağışı: Kocaeli'nin Zirvesi Beyaza Büründü
4
İzmir’de Tek Operasyonda 3 milyon 166 bin 874 Sentetik Ecza Ele Geçirildi — 46 Tutuklama
5
Erzincan’da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı — Kamberağa Beyaza Büründü
6
Şampiyon Motosikletçi Özgür Çapacı, Bayındır'da Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi
7
Bel Kütletmek Felce Yol Açabilir: Opr. Dr. Cemali Şahin Uyarıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri