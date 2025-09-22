Şara: İsrail ile güvenlik müzakerelerinde ileri aşama

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere bulunduğu New Yorkta düzenlenen Concordia Zirvesi'nde İsrail ile yürütülen güvenlik müzakerelerinde ileri aşamaya geçildiğini duyurdu.

Zirvede gündem ve çağrılar

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) eski Direktörü General David Petraeusun moderatörlüğünde soruları yanıtlayan Şara, Suriye'nin son 60 yıl boyunca birçok istikrarsızlık yaşadığını belirterek, "Suriye'nin yeniden hayata kavuşması için yeni bir şansa ihtiyacı var." dedi.

Şara, Donald Trump döneminde uygulanan yaptırımların kaldırılmasının ardından ABD Kongresi'ne de bu yaptırımları tamamen kaldırma çağrısında bulundu.

SDG, Kürt meselesi ve merkeziyetçilik uyarısı

Suriye'nin dış politikasını "tüm ülkelerle sakin ilişkiler kurmak ve hiç kimse için tehdit kaynağı olmamak" şeklinde özetleyen Şara, SDG (PKK/YPG) lideri Mazlum Abdi ile yaptığı ilk görüşmeye değindi. Bu görüşmede Kürtlerin haklarının güvence altına alındığını ve "tek damla kan dökülmesine gerek olmadığını" teyit ettiklerini söyledi.

Mart ayında SDG ile yapılan anlaşmanın uygulanmasında bazı aksaklıklar yaşandığını ve sürecin ağırdan alındığını belirten Şara, bazı kesimlerin "adem-i merkeziyetçilik" adı altında bölünmeye heveslendiğine dikkat çekti.

İsrail saldırıları ve müzakerelerin şartları

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Şara, "İsrail, Şam'a girişimizden bu yana Suriye'ye 1000'in üzerinde hava saldırısı ve 1400'den fazla kara ihlali gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

İsrail'in sürekli müdahalelerine rağmen müzakereleri sürdürdüklerini belirten Şara, "Eğer sükunet hakim olur ve İsrail taahhütlerine bağlı kalırsa, ilişkilerin geleceğini ve işgal altındaki Golan'ı tartışmaya açabileceğiz." dedi.

Şara sürecin önemine vurgu yaparak, "İsrail ile güvenlik anlaşması konusunda müzakereler sürüyor ve ileri aşamalara gelmiş durumdayız." ifadesini kullandı ve bu müzakerilerin güvenlik açısından kritik olduğunu kaydetti.