Saraçhane'de İzinsiz Gösteri: Eylemciler İBB Binasına Girmeye Çalıştı

İBB'ye Yönelik Protesto Gösterisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösteri, Saraçhane'de gerginlik yaşanmasına neden oldu. Dün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gözaltına alınmıştı.

Göstericiler Taksim'e Yürümek İstedi

İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplanan göstericiler, Taksim'e yürümek istediler. Ancak polis ekiplerinin buna izin vermemesi üzerine yaşanan arbede, göstericilerin İBB binasına yönelmesine neden oldu. Maske takan bazı eylemciler, binanın önündeki barikatları aşmaya çalıştı.

Arbede ve Sloganlar

Güvenlik görevlilerinin müdahelesiyle arbede yaşanırken, göstericiler camları yumruklamakla kalmayıp, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan sloganlar attı. "Özgür gelsene, biber gazı yesene" ve "Özgür dışarı, halk içeri" şeklindeki hararetli ifadeleri dinleyicilerden büyük tepki aldı.

Ateş Yakıldı ve Taşlara Dönüşen Olaylar

Göstericilerin diğer bir grubu ise binanın önündeki caddede ateş yakarken, polise karşı direniş göstermeye devam etti. Göstericilerin önlem amaçlı bekleyen polis ekiplerine karşı taş, su şişesi ve meşale fırlattığı anlar, kameralara yansıdı. Olaylar sırasında bir polis memurunun başından yaralandığı bilgisi edinildi.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, izinsiz gösteriler sırasında altı polis memurunun yaralandığını duyurdu. Olayların tırmanışıyla birlikte güvenlik önlemlerinin artırılacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto bahanesiyle Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteride bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine camları yumruklayan göstericiler ile görevliler arasında arbede yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto bahanesiyle Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteride bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine camları yumruklayan göstericiler ile görevliler arasında arbede yaşandı.