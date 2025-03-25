Saraçhane'de İzinsiz Gösteri: Polis Müdahale Etti

Saraçhane'de İzinsiz Gösteri Gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösteri, Saraçhane'de yoğun bir gerginliğe sahne oldu.

Göstericiler Polise Saldırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere 51 şüphelinin tutuklanmasını protesto etmek isteyen bir grup toplandı. Göstericiler, polis ekiplerinin bulunduğu bölgeye havai fişek ve çeşitli yabancı cisimler atarak gerginliğin dozajını artırdı.

Polis Müdahale Etti

Yaşanan bu anlık olaylar üzerine, polis ekipleri göstericilere biber gazı ile müdahale etmek zorunda kaldı. Ardından, bazı eylemciler İBB güvenlik görevlileri tarafından bariyerler kaldırılarak İBB binasına alındı.

İddialı Sloganlar ve Açıklamalar

Gösteri sırasında, gruptakilerden bazıları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye binası önünde konuşma yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içeren sloganlar atarak dövizler açtı. Bu durum, protestonun içeriğinin ne denli tartışmalı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteri sırasında polise havai fişek ve yabancı cisim atan gruba müdahale edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteri sırasında polise havai fişek ve yabancı cisim atan gruba müdahale edildi.