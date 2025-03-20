Saraçhane'de İzinsiz Gösteri: Polisle Arbede Çıktı

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto eden grup ile polis arasında Saraçhane'de arbede yaşandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 23:17
Saraçhane'de İzinsiz Gösteri: Polisle Arbede Çıktı

Saraçhane'de Büyüyen Gerilim

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösteride, Saraçhane bölgesinde grup ile polis arasında arbede meydana geldi.

Protesto ve Arbede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar sonucunda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alınmış olması nedeniyle göstericiler, İBB'nin Saraçhane binasının önünde toplandı. Protestocular, Savaşçı Mahallesi'nden gelen bazı üyeleriyle birlikte Taksim’e doğru yürümek istedi. Ancak, Bozdoğan Kemeri önünde bekleyen polis ekipleri, gruba geçiş izni vermedi.

Polis Müdahalesi ve Çatışma

Polisin engellemesine rağmen, grup üyeleri polis ekiplerine su şişesi, tahta parçaları ve meşale gibi maddeler attı. Bu durum sonucunda polis ve grup arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Olay yerindeki polis, durumu kontrol altına almak için zaman zaman biber gazıyla müdahalede bulundu. Arbede sırasında bazı polis memurları, çıkan çatışmada yaralandı.

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