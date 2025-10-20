Saraybosna'da 'Aliya İzetbegoviç'i Yeniden Anlamak' Paneli — 100. Yıl

Saraybosna'da Yunus Emre Enstitüsü, Aliya İzetbegoviç Vakfı ve Ankara Üniversitesi ortak panelinde İzetbegoviç'in hayatı, fikirleri ve mirası konuşuldu.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 18:40
Saraybosna'da 'Doğumunun 100. Yılında Aliya İzetbegoviç'i Yeniden Anlamak' paneli düzenlendi

Saraybosna'da düzenlenen panel, Aliya İzetbegoviç'in düşünce dünyası, devlet adamlığı ve insanlık anlayışını gündeme taşıdı. Etkinlik Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Aliya İzetbegoviç Vakfı ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Panele Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı, Aliya İzetbegoviç Vakfı Genel Sekreteri ve İzetbegoviç'in torunu Esma Zlatar ile birçok Türk kurum ve kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Konuşmacıların vurguları

Büyükelçi Emin Akseki, İzetbegoviç'in fikirlerinin Türkiye'de yoğun ilgi gördüğünü belirtti ve İzetbegoviç'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözleri aktardı: "Bosnama sahip çıkın, Bosna'm size emanet". Akseki, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini her alanda geliştirme kararlılığını ifade etti.

YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, İzetbegoviç'i hem bir düşünür hem de insanlık onurunu savunan bir devlet adamı olarak tanımladı. Aliy, gerçek medeniyetin adalet, merhamet ve insani değerlere saygı üzerine inşa edildiğini vurgulayarak Yunus Emre Enstitüsü'nün dil, kültür ve insan odaklı çalışmalarından söz etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İzetbegoviç'in adalet, özgürlük ve insan hakları savunucusu olduğunu anlattı. Ünüvar, İzetbegoviç'in en bilinen sözlerinden birini hatırlatarak: "Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir" ifadesinin bugün de ahlak ve medeniyet anlayışını koruyan toplumlara rehberlik ettiğini belirtti. Ünüvar, konuşmasında Gazze'deki duruma atıf yaparak bölgedeki vicdan tartışmalarına değindi.

Sergi ve panel içeriği

Torunu Esma Zlatar, İzetbegoviç'in mücadelesini ve fikirlerini anlattı, ailenin yürüttüğü çalışmalara dair bilgi verdi. Etkinlik kapsamında küratör Nervan Dizdar tarafından hazırlanan ve İzetbegoviç'in doğumundan ölümüne kadar geçen süreci fotoğraflarla anlatan bir sergi açıldı.

Panelde genel olarak İzetbegoviç'in yaşamı, fikirleri ve mirasının yeni nesillere aktarılmasının önemi tartışıldı; katılımcılar, onun insan merkezli yaklaşımının güncelliğini ve kültürel-ahlaki boyutlarını vurguladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Doğumunun 100. Yılında Aliya İzetbegoviç'i Yeniden Anlamak" paneli gerçekleştirildi.

