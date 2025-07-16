DOLAR
40,24 -0,05%
EURO
46,84 -0,26%
ALTIN
4.338,41 -0,82%
BITCOIN
4.810.613,95 -2,57%

Saraybosna'da Büyükelçi Akseki'ye Hatıra Fidanı Dikildi

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Akseki adına, Büyükelçiler Parkı'nda hatıra fidanı dikildi.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 16:05
Saraybosna'da Büyükelçi Akseki'ye Hatıra Fidanı Dikildi

Saraybosna'da Büyükelçi Akseki İçin Anlamlı Tören

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Büyükelçi Emin Akseki adına, Büyükelçiler Parkı'na hatıra fidanı dikildi. Stari Grad Belediyesi tarafından 2000 yılında açılan parkta gerçekleştirilen tören, önemli bir anmaya ev sahipliği yaptı.

Törende Duygusal Anlar

Akseki, kendisi için dikilen fidana toprak attı ve isminin verildiği mermer plakanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene, Akseki'nin yanı sıra Stari Grad Belediye Başkanı Irfan Cengic ve diğer yetkililer katıldı.

Fidanın Anlamı ve Destek Mesajı

Törende gazetecilere açıklamalarda bulunan Akseki, Cengic'e duyduğu teşekkürleri ileterek, fidanı Büyükelçilik adına diktiğini ifade etti. Törenin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nden bir gün sonra düzenleniyor olmasının anlamlı olduğunu belirten Akseki, "Ülkemizin FETÖ ile mücadelesine verdiği desteği göstermek için bugünü seçtiler. Çok anlamlı bir gün, çok güzel bir gün. Hem ağaç için hem plaka için kendilerine çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Stari Grad'da Yeni Projeler ve İşbirlikleri

Cengic, Türk kurumlarıyla sürdürülen işbirliklerinin önemine vurgu yaparak, Büyükelçi Akseki ile birlikte yeni bir döneme başladıklarını belirtti. Türkiye'nin desteğiyle Stari Grad'da önemli projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Cengic, "Bu ıhlamur ağaçları, büyükelçiler için görev sürelerinden sonra da burayı ziyaret etmek için bir sebep oluyor, fidan diktikleri yeri ziyaret etmelerini isteriz." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Büyükelçi Emin Akseki (önde ortada) adına, Büyükelçiler...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Büyükelçi Emin Akseki (önde ortada) adına, Büyükelçiler Parkı'na hatıra fidanı dikildi. Stari Grad Belediyesi tarafından 2000 yılında açılan ve kentteki diplomatların fidan diktikleri Büyükelçiler Parkı'nda, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Akseki için tören düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Büyükelçi Emin Akseki (önde ortada) adına, Büyükelçiler...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Büyükelçi Emin Akseki (önde ortada) adına, Büyükelçiler Parkı'na hatıra fidanı dikildi. Stari Grad Belediyesi tarafından 2000 yılında açılan ve kentteki diplomatların fidan diktikleri Büyükelçiler Parkı'nda, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Akseki için tören düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi
2
Hamaney: İran, ABD ve İsrail'e Daha Büyük Darbeler İndirebilir
3
Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı, Otoyol Yeniden Ulaşıma Açıldı
4
Ardahan'ın Karla Kaplı Yaylaları, Sıcaklardan Kaçış Noktası Oluyor
5
Diyarbakır Anneleri 'Terörsüz Türkiye' Sürecinden Memnuniyet Duyuyor
6
Azerbaycan'dan Anadolu Ajansı'na Prestijli 'Ekinci' Ödülü
7
Akgül'den Kars Valisi Polat'a Güreş Ziyareti

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!