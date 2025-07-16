Saraybosna'da Büyükelçi Akseki'ye Hatıra Fidanı Dikildi

Saraybosna'da Büyükelçi Akseki İçin Anlamlı Tören

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Büyükelçi Emin Akseki adına, Büyükelçiler Parkı'na hatıra fidanı dikildi. Stari Grad Belediyesi tarafından 2000 yılında açılan parkta gerçekleştirilen tören, önemli bir anmaya ev sahipliği yaptı.

Törende Duygusal Anlar

Akseki, kendisi için dikilen fidana toprak attı ve isminin verildiği mermer plakanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene, Akseki'nin yanı sıra Stari Grad Belediye Başkanı Irfan Cengic ve diğer yetkililer katıldı.

Fidanın Anlamı ve Destek Mesajı

Törende gazetecilere açıklamalarda bulunan Akseki, Cengic'e duyduğu teşekkürleri ileterek, fidanı Büyükelçilik adına diktiğini ifade etti. Törenin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nden bir gün sonra düzenleniyor olmasının anlamlı olduğunu belirten Akseki, "Ülkemizin FETÖ ile mücadelesine verdiği desteği göstermek için bugünü seçtiler. Çok anlamlı bir gün, çok güzel bir gün. Hem ağaç için hem plaka için kendilerine çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Stari Grad'da Yeni Projeler ve İşbirlikleri

Cengic, Türk kurumlarıyla sürdürülen işbirliklerinin önemine vurgu yaparak, Büyükelçi Akseki ile birlikte yeni bir döneme başladıklarını belirtti. Türkiye'nin desteğiyle Stari Grad'da önemli projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Cengic, "Bu ıhlamur ağaçları, büyükelçiler için görev sürelerinden sonra da burayı ziyaret etmek için bir sebep oluyor, fidan diktikleri yeri ziyaret etmelerini isteriz." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Büyükelçi Emin Akseki (önde ortada) adına, Büyükelçiler Parkı'na hatıra fidanı dikildi. Stari Grad Belediyesi tarafından 2000 yılında açılan ve kentteki diplomatların fidan diktikleri Büyükelçiler Parkı'nda, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Akseki için tören düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Büyükelçi Emin Akseki (önde ortada) adına, Büyükelçiler Parkı'na hatıra fidanı dikildi. Stari Grad Belediyesi tarafından 2000 yılında açılan ve kentteki diplomatların fidan diktikleri Büyükelçiler Parkı'nda, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Akseki için tören düzenlendi.