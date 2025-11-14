Sarıgöl’de Kızılay Kan Bağışına Yoğun İlgi: 30 Ünite Toplandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada bir günde 30 ünite kan toplandı, vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:27
Sarıgöl’de Kızılay Kan Bağış Kampanyasına Yoğun İlgi

Manisa Türk Kızılayı ve Sarıgöl Şubesi işbirliğiyle 30 ünite kan toplandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Manisa Türk Kızılay’ı ile Sarıgöl Türk Kızılayı tarafından ortaklaşa düzenlenen kan bağış kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kampanya, Sarıgöl Hükümet Konağı bahçesinde yer alan Kızılay’a ait kan alım aracında gerçekleştirildi ve yapılan çalışmayla 30 ünite kan toplandı.

Yusuf Tüfekçi, ilçede belirli dönemlerde kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini belirterek, "Bir ünite kan, üç hayat kurtarmaktadır. Sağlıklı ve yaşı uygun olan her vatandaşımızı kan bağışına davet ediyorum" dedi. Tüfekçi ayrıca bağış yapan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kampanya, yerel halkın katılımı sayesinde hedeflenen desteğe ulaşırken, Kızılay ekipleri kan bağışının önemine dikkat çekmeye devam ediyor.

