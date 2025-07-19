DOLAR
40,35 -0,01%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0,02%
BITCOIN
4.778.587,42 -0,88%

Sarıkamış Doğasında Renkli Yusufçukların Dansı

Sarıkamış'ta yaz yağmurları sonrası ortaya çıkan renkli yusufçuklar, doğayı şenlendirirken tarım dostu özellikleriyle öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 10:55
Sarıkamış Doğasında Renkli Yusufçukların Dansı

Sarıkamış'ın Doğasında Tarım Dostu Yusufçuklar

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, yaz yağmurlarının ardından doğanın canlanmasıyla birlikte rengarenk yusufçuklarla dolup taştı. Sarıçam ormanları ile çevrili Keklik Vadisi, Sulu Dere ve Çamaşır Deresi bölgelerinde görülen bu canlılar, doğayı adeta şenlendiriyor.

Tarıma Dost Canlılar

Yeşil, sarı, kırmızı, mavi ve mor gibi birçok renkteki yusufçuklar, tarım için faydalı olan zararlı canlılarla beslenmeleri nedeniyle tarım dostu olarak biliniyor. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, yusufçukların doğaya ve insanlara sağladıkları faydaları vurgulayarak, yaz aylarında bu canlıların sıklıkla gözlemlendiğini belirtti.

Doğanın Hava Dansı

Emrah Çoban, yusufçukların canlılarının larva aşamasından sonra kanat çırpmaya başladığını ifade etti. Çoban, "Yusufçuklar, sivrisinekler ve zararlı böceklerle beslenerek tarım ekosistemine katkı sağlıyor. En önemli özelliklerinden biri ise 360 derece görebilmeleri ve dört kanadını bağımsız hareket ettirme yetenekleri sayesinde havada görsel bir şölen sunmalarıdır," dedi. Renklerinin çarpıcılığı da doğa severlerin ilgisini çekiyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaz yağmurlarının ardından görülmeye başlanan rengarenk yusufçuklar...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaz yağmurlarının ardından görülmeye başlanan rengarenk yusufçuklar, doğayı şenlendirdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaz yağmurlarının ardından görülmeye başlanan rengarenk yusufçuklar...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaz yağmurlarının ardından görülmeye başlanan rengarenk yusufçuklar, doğayı şenlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek
2
Amasya'da Yangın: 250 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü
3
İstanbul'da Uyuşturucu Kullanan Taksi Şoförü Yakalandı
4
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazze'deki Soykırımla İlgili Önemli Açıklamalarda Bulundu
5
Avcılar'da Makas Atan Sürücüye Rekor Ceza: 11 Bin 253 Lira
6
Bahçelievler'de Polis Kılığına Giren İki Hırsız Tutuklandı
7
Hollanda'nın Park Sonsbeek'i: 126 Yıldır Arnhem'in Yeşil Kalbi

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 Bin Yeni Personel Alımı