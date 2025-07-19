Sarıkamış Doğasında Renkli Yusufçukların Dansı

Sarıkamış'ın Doğasında Tarım Dostu Yusufçuklar

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, yaz yağmurlarının ardından doğanın canlanmasıyla birlikte rengarenk yusufçuklarla dolup taştı. Sarıçam ormanları ile çevrili Keklik Vadisi, Sulu Dere ve Çamaşır Deresi bölgelerinde görülen bu canlılar, doğayı adeta şenlendiriyor.

Tarıma Dost Canlılar

Yeşil, sarı, kırmızı, mavi ve mor gibi birçok renkteki yusufçuklar, tarım için faydalı olan zararlı canlılarla beslenmeleri nedeniyle tarım dostu olarak biliniyor. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, yusufçukların doğaya ve insanlara sağladıkları faydaları vurgulayarak, yaz aylarında bu canlıların sıklıkla gözlemlendiğini belirtti.

Doğanın Hava Dansı

Emrah Çoban, yusufçukların canlılarının larva aşamasından sonra kanat çırpmaya başladığını ifade etti. Çoban, "Yusufçuklar, sivrisinekler ve zararlı böceklerle beslenerek tarım ekosistemine katkı sağlıyor. En önemli özelliklerinden biri ise 360 derece görebilmeleri ve dört kanadını bağımsız hareket ettirme yetenekleri sayesinde havada görsel bir şölen sunmalarıdır," dedi. Renklerinin çarpıcılığı da doğa severlerin ilgisini çekiyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaz yağmurlarının ardından görülmeye başlanan rengarenk yusufçuklar, doğayı şenlendirdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaz yağmurlarının ardından görülmeye başlanan rengarenk yusufçuklar, doğayı şenlendirdi.