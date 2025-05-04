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Sarıkamış'ın Doğası Rengarenk Çiçeklerle Canlandı

Sarıkamış, doğasında açan rengarenk çiçeklerle baharın gelişini karşılıyor. Doğa fotoğrafçıları için muhteşem bir manzara sunuyor.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 12:33
Sarıkamış'ın Doğası Rengarenk Çiçeklerle Canlandı

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden biri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesi, 2 bin 200 rakımda yer alan doğasıyla baharın müjdecisi oldu. Açan rengarenk çiçekler ile canlanan doğa, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

Keklik Vadisi'nde karların erimesiyle birlikte Keklik Şelalesi ve ona ek küçük şelalelerin coşması, mor kardelenler, su nergisi ve birçok farklı çiçek türüyle birlikte bölgeyi renklendirmiş durumda. Ayrıca, Hançerli düzündeki göletler de angut kuşlarıyla hareketleniyor.

Bir yanda karlı dağlar, diğer yanda çiçeklerle süslenmiş doğa, doğa fotoğrafçıları için çekim yapılacak eşsiz bir ortam oluşturuyor. Doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın baharda büründüğü güzellikleri vurgulayarak, "Renklenmiş doğada fotoğraf çekmek hepimizi mutlu ediyor," dedi.

Solmaz sözlerine şöyle devam etti: "Buradaki bitkiler arasında, su nergisi, alternatif tıpta önemli olan su teresi, kuzukulağı ve mayasıl otu gibi çeşitler de yer almakta. Bu bitkileri tanımak ve fotoğraflamak isteyen herkes buraya gelsinler."

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinin 2 bin 200 rakımlı doğası...

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinin 2 bin 200 rakımlı doğası açan rengarenk çiçeklerle canlandı.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinin 2 bin 200 rakımlı doğası...

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinin 2 bin 200 rakımlı doğası açan rengarenk çiçeklerle canlandı.

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