Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Sezona Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Pistler Sezona Hazır Hale Getiriliyor

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, kış sezonunun eşiğinde pistlerini hazır hale getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Kars ilinin bu popüler destinasyonunda, kristal karı ve sarıçam ormanları arasında yer alan uzun kayak pistleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Sezona Hazırlık Çalışmaları

Kars İl Özel İdaresi ekipleri, dozer, greyder, silindir ve kamyonlarla pist alanında dolgu ve tesviye çalışmaları gerçekleştirerek kayak tutkunları için en iyi koşulları sağlamak için çalışıyor.

İncelemeler ve Açıklamalar

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Belediye Başkanı Serdar Kılıç, pistler bölgesinde gerçekleştirdikleri incelemelerde yetkililerden bilgi aldılar. Kaymakam Aslantatar, kayak merkezindeki hazırlıkların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Aslantatar, "Vali Ziya Polat'ın talimatları doğrultusunda pistler bölgesindeki çalışmaları inceledik. Kayak sezonunda, yerli ve yabancı turistlerin güvenli kayak yapabilmeleri için pistlerimizde son derece güzel çalışmalar yapılıyor. İnşallah sezonumuz dolu dolu geçecek." diye konuştu.

Belediye Başkanı Kılıç da, imkanlar doğrultusunda kayak merkezine destek vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Belediye olarak, kaymakamımızla koordineli yürüttüğümüz çalışmalara katkı sunmaya çalışıyoruz. Amacımız, ilçemizi her alanda daha iyi yerlere taşımaktır." dedi.

Eğitmenlerden Memnuniyet

Kayak ve Snowboard Eğiticiler Derneği Başkanı Bülent Yılmaz ile kayak eğitmenleri, yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, sezona hazırlık çalışmaları kapsamında pistler düzeltiliyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, sezona hazırlık çalışmaları kapsamında pistler düzeltiliyor.