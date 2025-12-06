Sarıkamış’ta Askeriyeden Hurda Çalan 2 Kişi Tutuklandı

Sarıkamış’ta çaldıkları hurda malzemeleri açık kasa kamyonette taşıyan A.K. ve E.K., devriye ekiplerinin durdurmasıyla yakalandı; mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:31
Sarıkamış’ta Askeriyeden Hurda Çalan 2 Kişi Tutuklandı

Sarıkamış’ta Askeriyeden Hurda Çalan 2 Kişi Tutuklandı

Devriye Ekipleri Kamyonetteki Hurdayı Fark Etti

Sarıkamış ilçesinde devriye görevi yürüten ekipler, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde seyir halindeki bir açık kasa kamyonetin kasasında hurda malzemeler bulunduğunu fark etti. Şüphe üzerine araç, usulüne uygun şekilde durduruldu.

Araç sürücüsü A.K. ile ön yolcu mahallinde bulunan E.K. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırma sonucunda kasadaki hurda malzemelerin Sarıkamış 9. Tugay Komutanlığına ait levazım depolarından çalındığı belirlendi.

Olayla ilgili olarak A.K. ve E.K. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildikleri bildirildi.

Olay, güvenlik güçlerinin devriye ve denetim faaliyetlerinin suçun ortaya çıkarılmasındaki etkinliğini bir kez daha gösterdi.

SARIKAMIŞ’TA ASKERİYEDEN HURDA MALZEME ÇALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ’TA ASKERİYEDEN HURDA MALZEME ÇALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI(KARS-İHA)

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ormana'ya "En İyi Turizm Köyü" Tabelası Yerleştirildi
2
Bayburt Kent Konseyi: Şehit Osman Dağı’na Hafriyat Dökümü Tespit Edildi
3
Gaziantepli Kardeşler Amerika Matematik Olimpiyatları'nda Çifte Madalya
4
Gaziantep’te Jandarmadan 100 Motosiklet Sürücüsüne Güvenli Sürüş Eğitimi ve Kask Desteği
5
Hatay’da 77 yaşındaki koca eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü
6
Kırklareli–Dereköy'de Motosiklet Kamyona Çarptı: 1 Yaralı
7
MUSKİ 7/24 Görevde: Muğla'da Sağanakla Mücadele

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak