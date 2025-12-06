Sarıkamış’ta Askeriyeden Hurda Çalan 2 Kişi Tutuklandı

Devriye Ekipleri Kamyonetteki Hurdayı Fark Etti

Sarıkamış ilçesinde devriye görevi yürüten ekipler, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde seyir halindeki bir açık kasa kamyonetin kasasında hurda malzemeler bulunduğunu fark etti. Şüphe üzerine araç, usulüne uygun şekilde durduruldu.

Araç sürücüsü A.K. ile ön yolcu mahallinde bulunan E.K. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırma sonucunda kasadaki hurda malzemelerin Sarıkamış 9. Tugay Komutanlığına ait levazım depolarından çalındığı belirlendi.

Olayla ilgili olarak A.K. ve E.K. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildikleri bildirildi.

Olay, güvenlik güçlerinin devriye ve denetim faaliyetlerinin suçun ortaya çıkarılmasındaki etkinliğini bir kez daha gösterdi.

