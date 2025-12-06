Sarıkamış’ta Hakkında 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Yapılan operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Olayın Ayrıntıları

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda İstasyon Mahallesi Tren Garı mevkiinde görülen ve 'dur' ihtarında bulunulan şüpheli Y. A. kaçmaya başladı. Takip ve kovalamaca sonucu Y. A. polis tarafından yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Y. A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece daha önce hakkında Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA" suçundan verilen 15 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli tutuklanarak, Kars T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

SARIKAMIŞ’TA 15 YIL HAPİS CEZASI OLAN 1 KİŞİ YAKALANDI(KARS-İHA)