Sarıkamış'ta Kardan Heykeller İçin Yaklaşık 200 Kamyon Kar Taşınıyor

Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen 90 bin asker anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen 'Kardan Heykeller' sergisi için hazırlıklar yoğun tempoda sürüyor.

Kar Yetersizliği Seferberliği Başlattı

Bölgede beklenen kar yağışının heykeller için yeterli seviyeye ulaşmaması üzerine, kamyonlarla kar taşıma seferberliği başlatıldı. Sarıkamış Kayak Merkezi yakınlarındaki oteller bölgesinde her yıl inşa edilen kardan heykeller, anma törenlerinin en dokunaklı parçası olacak.

Ekibin Çalışması İçin Yoğun Hazırlık

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) öğretim görevlileri ve heykeltıraşlardan oluşan ekibin çalışmalarına başlayabilmesi için yaklaşık 200 kamyon karın alana dökülmesi planlanıyor. Vatandaşlar, heykellerin bir an önce tamamlanmasını heyecanla beklediklerini ifade etti.

İdari Destek ve Açılış Tarihi

İl Özel İdaresi ve Sarıkamış Belediye Başkanlığına ait iş makineleriyle kar taşıma çalışmaları devam ediyor. Yeterli kar temin edildikten sonra heykellerin yapımına geçilecek.

Kardan heykellerin açılışı 3 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

