Sarıkamış’ta Ruhsatsız Tabanca ve 15 Fişek Ele Geçirildi

Sarıkamış'ta Narkotik ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda S. P. üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 15 fişek bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:31
Emniyetin eş zamanlı operasyonu

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından umuma açık yerlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda durumundan şüphelenilen S. P. üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve şarjöründe 15 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S. P. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

