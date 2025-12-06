Sarıkamış’ta Ruhsatsız Tabanca ve 15 Fişek Ele Geçirildi
Emniyetin eş zamanlı operasyonu
Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından umuma açık yerlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda durumundan şüphelenilen S. P. üzerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve şarjöründe 15 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak S. P. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.
