Sarıkamış'ta Şehit Aileleri ve Gazilere Onur Yemeği Düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen özel etkinlikte, şehit aileleri ve gaziler onuruna bir yemek programı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizin fedakarlıklarını her daim hafızalarda diri tutarak, onların emanetlerine sahip çıkarak, ilimle, irfanla ve değerlerle donattığımız bir Türkiye'yi gelecek nesillere bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yılı

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, tüm şehitler için dualar edildi. Göktaş, Sarıkamış şehitlerini anmak üzere toplandıklarını belirterek, "Sarıkamış; soğuk kış gecelerinde bir milletin vatan sevgisini ölümsüz kılan kahramanlık destanı..." diye konuştu.

Vatan İçin Can Veren Kahramanlar

Bakan, 1914 yılındaki zor günlerde, vatan sevgisiyle karla kaplı dağlara yürüyen kahramanları hatırlatarak, onlardan sadece bir zafer değil, aynı zamanda birlik, fedakarlık ve iman dolu bir ruh bıraktıklarını vurguladı.

Şehit Ailelerine Destek Sözü

Göktaş, şehit ve gazi ailelerinin yaşadığı zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışma kararlılığında olduklarını belirtti. 2024 yılı için 50 bin 630 şehit yakını ve gazi için kamuda istihdam sağladıklarını açıkladı.

Geleceğe Umutla Bakıyoruz

Göktaş, "Şehitlerimizin emaneti olan bu vatan, bizlere sadece bir coğrafya değil, güçlü bir bilincin ve mirasın temsilcisidir," diye vurgulayarak, geleceği inşa etme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Yemeğe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars Valisi Ziya Polat ve diğer davetliler katıldı.