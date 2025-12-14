DOLAR
Sarıkamış'ta Suni Karlama Testleri: Kayak Sezonu Erken Başlayacak

Sarıkamış Kayak Merkezi'ne kurulan suni karlama sistemleri test ediliyor; Vali Ziya Polat çalışmaları yerinde inceledi ve projenin turizme katkısına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:32
Sarıkamış'ta Suni Karlama Testleri: Kayak Sezonu Erken Başlayacak

Sarıkamış'ta suni karlama sistemleri test ediliyor

Kayak sezonu açılışına yetiştirilmesi amaçlanıyor

Sarıkamış Kayak Merkezi'ne kurulan suni karlama sistemleri, kayak sezonunun açılışına yetiştirilmek üzere test ediliyor.

Kars Valisi Ziya Polat, test çalışmaları devam eden Suni Karlama Projesi'ni yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeler sırasında ilgili firma yetkilisi, sistemin teknik altyapısı, kapasitesi ve sağlayacağı avantajlar hakkında detaylı sunum yaptı.

Vali Polat, kış turizmi açısından projenin önemine dikkat çekti: "Türkiye’nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Sarıkamış’ta bu yıl yapımı tamamlanan suni karlama sistemimizin testlerini başarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu sistem sayesinde kayak sezonumuz daha erken başlayacak, sezon süresi uzayacak ve daha verimli şekilde hizmet verilecek. Suni karlama sistemi, doğal yapıyı destekleyici nitelikte olup turizm altyapımızı daha da güçlendirecek" dedi.

Vali Ziya Polat'a Sarıkamış Kayak Merkezi’nde Kaymakam Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve ilgili firma yetkilileri eşlik etti.

Test çalışmalarının tamamlanmasının ardından sistemin sezon açılışına hazır hale getirilmesi planlanıyor.

SARIKAMIŞ’TA SUNİ KARLAMA SİSTEMLERİ TEST EDİLİYOR(KARS-İHA)

