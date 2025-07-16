Sarıkamış'taki Sulak Alanlar, Yaban Kuşlarına Ev Sahipliği Yapıyor

Sarıkamış'ın Sulak Alanları, Yaban Kuşlarına Cennet Oluyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sulak alanlar, yaz aylarında yaban kuşlarının buluşma noktası haline geliyor. Bu özgün ekosistem, Sarıçam ormanlarının eşsiz doğasıyla birleşerek birçok yaban hayvanı ve göçmen kuş için üreme ve barınma imkanı sunuyor.

Yağışların Ardından Zenginleşen Göletler

Sonbahar yağışlarının etkisiyle sulak alanların su seviyesinin artması, Hamamlı Düzü ve Keklik Vadisi'ndeki göletleri canlandırdı. Bu göletler, yaban kuşlarıyla dolup taştı ve doğal yaşamın onları nasıl beslediğini gösterdi.

Yaban Kuşları ve Görsel Zenginlik

Göletlerde besin arayan angutlar ve farklı türlerden birçok yaban kuşu, ortaya görsel bir şölen çıkarıyor. Fotoğraf meraklıları ve doğa severler için bu doğal alanlar, eşsiz görüntüler sunuyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sulak alanlar, yazın yaban kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sulak alanlar, yazın yaban kuşlarına ev sahipliği yapıyor.