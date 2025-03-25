Sarıyer'de 30 Katlı Otel İnşaatında Yangın Panik Yarattı

İstanbul Sarıyer'de, inşaatı devam eden 30 katlı bir otelin dış cephesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü. Olay, Hacıosman Mahallesi Tarabya Bayırı Caddesi'nde, otelin 10'uncu katındaki dış cephe kaplamalarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın esnasında, oteldeki çalışanlar, yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini engellemeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı, ancak olay biraz hasara yol açtı. Yangının nedeni henüz araştırılmakta olup, konuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

İstanbul Sarıyer'de inşaatı süren 30 katlı otelin dış cephesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.